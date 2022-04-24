Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı - Haberler

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı

AA - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen lider Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen lider Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, Uğurcan Çakır'ın kafileyi taşıyan uçağın kokpitindeki anonsuna yer verildi.

Karadeniz ekibinin kaptanı anonsta, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben, Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum." ifadesini yer verdi.

Bu arada çok sayıda taraftar, Trabzon Havalimanı'nda takımı karşılamak için bekliyor.

AA / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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