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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, Kayseri'ye hareket etti.

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, Kayseri'ye hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Kafilede Siopis, Kouassi, Denswil, Peres ve Koita'nın yer almadığı görüldü.

Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Puchacz, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Kayseri, Spor, Haberler

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