Trabzonspor kadın futbol takımı şampiyonluk hedefliyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. haftası sonunda 42 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, gözünü şampiyonluğa dikti.

Ligde 1'i hükmen olmak üzere son 10 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, 1 Şubat Pazar deplasmanda ligin 5. sırasındaki Yüksekovaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

46 puanla lider Fenerbahçe ile 42 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alan Karadeniz ekibi, zirve yarışında kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, AA muhabirine, sporcularının çok istekli, hedeflerinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.

Takımın iyi bir uyum yakaladığını belirten Özgüvenç, "Bu da tabii ki skorlara yansıyor. Toplamda 8 gol yedik tüm maçlar boyunca, bunu 8'de, 10'da tutmaya çalışacağız. En büyük amacımız daha az gol yemek olmalı. Tabii ki takım golü buluyor. Bu bizi rahatlatıyor ama biraz daha gol yeme seviyemizi alta çekmeliyiz. Üst düzey bir performans sergiliyor kızlar. Bunda benim, teknik ekibimin birçok katkısı var ancak kızlar çok fazla istiyor, başarıya endeksliler. Bundan dolayı da sürekli artan bir moral motivasyon söz konusu." dedi.

Kazanma alışkanlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Özgüvenç, sporcularının kazanma istediğinin takıma pozitif bir hava kattığını ifade etti.

Zor bir deplasmana gideceklerinin altını çizen Özgüvenç, "Çok uzun bir yol, rakip zor, şartlar zor ama şampiyon olmak istiyorsan bu zorlukları başararak bir yere varabiliyorsun. O nedenle moral ve motivasyonumuz tam çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

Özgüvenç, rakibe göre maç maç taktiksel olarak hazırlanarak galibiyet serilerini devam ettirdiklerini anlatarak, "10'da 10 yaptık, inşallah yıl sonuna kadar bu galibiyet serisi devam eder. Hiçbir şekilde maç kaybetmek, puan kaybetmek istemiyoruz. En büyük şartımız bu. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Atak futbol oynuyoruz. Biz birinci bölgede kapanıp maç kazanmak isteyen bir takım değiliz. Sadece taktik gereği bazen 5, 7, 10 dakika kala farklı varyasyonlar deniyoruz. Sürekli aktif bir şekilde bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemediklerini belirten Özgüvenç, şöyle devam etti:

"Şampiyonluğa yaklaştık ve bunu gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Buraya gelmişken buradan sonra bırakmak olmaz. Trabzonspor kazanmaya çalışan, kazanmak için sahaya çıkan bir kulüp. Her zamanda bu böyle olmuştur. Bizim de derdimiz birinci olmak inancı, arzusu. Bu çok uzak bir hayal mi? Değil. Sadece buna inandırmak ve çalışmak gerekiyor. İnşallah sezon sonu biz o bayrağı elimize alırız, tek derdimiz bu. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz umarım hep birlikte seviniriz."

Tecrübesiyle takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştığını belirten orta saha oyuncusu Fatma Kara ise, "Çok iyi bir seri yakaladık. Sezon sonuna kadar bu serimizle devam etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımla, hocamızla çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın dediklerini elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah galibiyetlerimize devam edeceğiz." dedi.