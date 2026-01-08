Trabzonspor'da İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi ve antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Öte yandan antrenman öncesi kaptan Stefan Savic'in de doğum günü kutlandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor