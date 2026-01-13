Haberler

İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor İstanbul'a gitti
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı ve kafileyle İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bazı oyuncular yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 20 oyuncu yer aldı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda tedavileri devam eden Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Savic, Baniya ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra izinli olan Oulai ve milli takım kampında bulunan Onuachu yer almadı.

Bordo-mavili takımın 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu, Wagner Pina, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oğuzhan Ertem, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe ve Danylo Sikan." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
