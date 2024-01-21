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Trabzonspor ile Galatasaray Arasındaki Maçta Galatasaray 1-0 Önde

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Wilfried Zaha'nın attığı golle Galatasaray öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağından Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Wilfried Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Kerim Aktürkoğlu, sol taraftan ön direğe ortaladığı topu Mertens, kafa ile arka direğe aşırdı. Burada Zaha'nın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

30. dakikada Sacha Boey'un sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içindeki Zaha'ya çıkardı. Zaha'nın vuruşunda ise savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Bardhi'nin derinlemesine pasında kaleci Muslera, Fountas'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

45. dakikada Berat Özdemir'den kaptığı topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Yedekler: Mahammet Taha Tepe, Fernandes, Bakasetas, Kerem Şen, Bakic, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Davinson Sanchez dk. 45), Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Tete, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Wilfried Zaha (dk. 13) (Galatasaray)

Sarı kart: Baniya (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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