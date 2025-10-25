Haberler

Trabzonspor, İkas Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor, İkas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Golü 12. dakikada Augusto attı. Maçta dikkat çeken bir diğer olay ise Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık oldu.

Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

İkas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Dk. 32 Umut Meraş), Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Thiam

Gol: Dk. 12 Augusto ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 15 Muçi ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Calegari'nin ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Onana sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

5. dakikada Zubkov'un sağ taraftan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onuachu, bir anda kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Felipe tehlikeyi önledi.

12. dakikada savunmadan topla çıkmaya çalışan konuk takımda Robin Yalçın'ın hatalı pasında Folcarelli, meşin yuvarlağı Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi önünden vuruşunda, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Legowski'nin şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

32. dakikada konuk takımda Claro'nun sakatlanmasının ardından Umut Meraş oyuna dahil oldu. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Onuachu'dan önce yatarak topu ayağıyla kornere çelen Claro, yerde kaldı. Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro, ardından sedye ile saha kenarına getirildi. Tribündeki taraftarlar da alkışlarla oyuncuya destek vermeye çalışırken, Claro daha sonra kontrol ve tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

40. dakikada Onana, art arda iki mutlak gol pozisyonunu çıkardı. Halil Akbunar'ın pasında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunda Onana tehlikeyi uzaklaştırdı. Daha sonra Thiam'ın soldan ortasında yakın mesafeden Kerem Demirbay'ın vuruşunda, Onana bir kez daha yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
500
