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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile Antrenmanlara Devam Ediyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile Antrenmanlara Devam Ediyor
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Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Takım, Hatayspor maçının ardından rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından bordo-mavili takımı Hüseyin Çimşir çalıştırdı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımın başında Hüseyin Çimşir yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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