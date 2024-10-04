Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yaparak maç için kamp kadrosunu oluşturdu. Sakat oyuncularının yanı sıra 21 oyuncuyla Hatay'a hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavili takımda 21 oyuncu kafilede yer aldı. Sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme, Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Enis Destan, Batagov, Denswil, Serkan Asan ve Cihan Çanak ise Hatay'a gitmedi.

Trabzonspor'un Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Borna Barisic, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Eren Elmalı, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Edin Visca, Mislav Orsic, Muhammed Cham, Denis Draguş, Simon Banza, Poyraz Yıldırım." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Hatayspor trabzon Futbol Güncel Hatay Spor

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 19. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! KPSS puanlarına göre meslekler 2024 Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title