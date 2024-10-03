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Trabzonspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş eşliğinde sürdürüyor. Antrenman, topla ısınma ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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