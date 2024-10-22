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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmalarda oyuncular kuvvet ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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