Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Ankara'ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa, Okay, Baniya ve Visca'nın yanı sıra milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası'na giden Oulai ve Onuachu da forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan 20 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan." - TRABZON