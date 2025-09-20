Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK'yı Ağırlıyor
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maç saat 20.00'de başlayacak ve bordo-mavililer ev sahibi avantajıyla galip gelmek istiyor.

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bugün oynayacak maçla iki takım Süper Lig'de 13'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 12'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin 10 galibiyeti bulunurken 5 maç da berabere sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8 galibiyeti bulunurken 4 maç berabere sonuçlandı. Gaziantep FK'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

Ligde 10 puanla 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor, bugün oynanacak maçta saha ve seyirci desteğini de arkasına alarak galip gelmek ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak istiyor. 9 puanla 6'ncı sırada bulunan Gaziantep FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
