Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor'a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor'a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep Fk maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün sahasında Çorum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek 5'inci eleme turuna yükselen bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başladı. Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy'nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe, bu maçta forma giyemeyecek.

Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor.