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Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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