Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
