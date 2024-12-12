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Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, U19 takımının başarılarını da kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Şenol Güneş, U19 takımını ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. Tur rövanş maçında FK Sarajevo'yu 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 takımının antrenmanını ziyaret etti.

Dün oynanan karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip eden Güneş, ziyareti sırasında futbolcular ve teknik ekibi tebrik ederek, sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güneş, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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