Trabzonspor Avrupa'da İlk Maçta Ferencvaros'a 1-0 Yenildi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Mısırlı yıldız Muhammed Salah ilk kez ilk 11'de forma giydi. Bordo-mavililer, 17. dakikada kalesinde gördüğü golle maçı kaybetti. Chibuike Nwaiwu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
(TRABZON) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın 17. dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı Ferencvaros'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik golünü bulamayan bordo-mavililer, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.