Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışma ile sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor