Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

'Teşhircilik' soruşturması sonrası Manifest'ten sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.