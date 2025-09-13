Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Gitti

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Fenerbahçe maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Pina, Bouchouari, Nwakaeme ve Sikan ile cezalı Inao Oulai yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecekler.