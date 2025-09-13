Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Haberler

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 22 kişilik kadrosuyla İstanbul'a hareket etti. Yeni transfer Andre Onana'nın da yer aldığı kafilede sakatlıkları bulunan oyuncular bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerin 22 kişilik kadrosunda takımın yeni transferi Andre Onana da yer alırken, oyuncunun bu maçta sahada olması bekleniyor.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor, özel uçak ile saat 16.00'da İstanbul'a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede takımın yeni transferi Andre Onana da yer alırken, sakatlığı bulunun Sikan kadrodan çıkarıldı. Pina ve Benjamin'in tedavileri sürerken, cezalı olan Oulai'nin yanı sıra savunma oyuncusu Arda Öztürk de kadroda bulunmuyor.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Paul Onuachu." - TRABZON

