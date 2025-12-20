Trabzonspor -Fenerbahçe Beko: 99-73

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

TRABZONSPOR: Reed 36, Tinkle 5, Cem Ulusoy 4, Alican Güney, Berk Demir 5, Yeboah 13, Yoyce Hamm 9, Ege Arar 4, Tony Taylor 10, Silins, Dorukhan Engindeniz, Delgado 13.

FENERBAHÇE BEKO: Bacot,2 Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Melli 4, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Hall 6, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Colson 4, Birch 5.

1'İNCİ PERİYOT: 25-29

DEVRE: 53-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-56

Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 99-73 mağlup etti. Bordo-mavililer, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 99-73 gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 29-25 önde tamamladı. İkinci çeyrekle birlikte savunma sertliğini artıran Trabzonspor, oyunun kontrolünü eline alarak devre arasına 53-45 üstün girdi. İkinci yarıda oyundan kopmayan Trabzonspor, tribünlerin de desteğiyle farkı giderek açtı. Hızlı hücumlar, dış atışlardaki yüksek yüzde ve ribauntlardaki üstünlükle oyunun her alanında rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, son periyotta tempoyu daha da artırarak farkı 26 sayıya kadar çıkardı.

Salonu dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verirken, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşandı.

Trabzonspor'da karşılaşmanın en skorer ismi olan Reed, özellikle üçüncü ve son periyotta bulduğu üç sayılık basketlerle oyunun kırılma anlarına damga vurdu. Üst üste isabetlerle farkın açılmasında başrol oynayan Reed, toplamda 36 sayı üreterek galibiyetin mimarları arasında yer alırken maçın en skorer ismi oldu.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Trabzonsporlu futbolcular Andre Onana, Oleksandır Zubkov, Tim Jabol Folcarelli, Kaptan Stefan Savic ile Onuralp Çevikkan da takip etti. Karşılaşma sonunda basketbol takım oyuncuları futbolcuları da aralarına davet ederek fotoğraf çektirdi.