Trabzonspor, Fatih Tekke Yönetiminde Zirveye Yükseliyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde takım, 24 maçta 13 galibiyetle puanını 47'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir deplasmanından önemli bir geri dönüşle 4-3 galip ayrılan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde zirve yolculuğunu sürdürdü.
Trabzonspor'da 11 Mart 2025'de göreve başlayan Teknik Direktör Fatih Tekke, yaklaşık 260 günlük görev süresinde bordo-mavililere önemli bir ivme kazandırdı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde bugüne kadar ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu süreçte 47 puan elde eden bordo-mavili takım, 1.96 puan ortalaması yakaladı.
Tekke, göreve geldiği ilk sezondaki 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdırmış ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
Trabzonspor, bu sezon ise 13. hafta sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 28 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz temsilcisi, 2.15 puan ortalaması elde etti.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybetti
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başındaki 3 yenilgiyi Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında aldı. Beşiktaş ile ligde henüz karşılaşmayan Tekke, geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da sarı-lacivertli takıma 1-0 yenildi. - TRABZON