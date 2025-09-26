Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti
Trendyol Süper Ligin 7. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a uçtu. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanla hazırlıklarını tamamlayan ekipte, cezalı ve sakat oyuncular bulunmuyor.

Trendyol Süper Ligin 7. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Türk Hava Yolları'na (THY) özel bir uçak ile İstanbul'a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede cezalı olan Okay Yokuşlu ve tedavileri süren Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Bouchouari bulunmuyor.

Trabzonspor'un, Fatih Karagümrük karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Wagner Pina, Arif Boşluk, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
