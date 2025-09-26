Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Takımda kart cezalısı ve sakatlıkları bulunan oyuncular bulunuyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

?"Andre Onana, ?Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, ?Wagner Pina, ?Arif Boşluk, Stefan Savic, ?Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, ?Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, ?Ozan Tufan, Boran Başkan, Oleksandr Zubkov, ?Edin Vişça, Ernest Muçi, ?Cihan Çanak, ?Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, ?Paul Onuachu, ?Danylo Sikan"

Bordo-mavililerde kart cezalısı Okay Yokuşlu, tedavileri devam eden Anthony Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ile Bouchouari yarın Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
