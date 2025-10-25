Haberler

Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta Eyüsporlu futbolcu Luccas Claro'nun Paul Onuachu ile girdiği pozisyonda bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun yaşadığı talihsiz olayı gören sahadaki meslektaşları ve stattaki herkes büyük üzüntü yaşadı. Claro, Trabzonspor tribünlerinin alkışları eşliğinde sedyeyle kenara getirildi.

  • Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta Eyüpsporlu Luccas Claro sakatlandı.
  • Luccas Claro'nun sakatlığı maçın 28. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası bileğinin dönmesiyle yaşandı.
  • Sakatlanan Luccas Claro sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.
  • Trabzonspor sosyal medya hesabından Luccas Claro'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

LUCCAS CLARO SAKATLANDI

Eyüpspor'da forma giyen Luccas Claro, karşılaşmanın 28. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Trabzonspor tribünlerinin alkışları eşliğinde sedyeyle kenara getirildi.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

geçmiş olsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.