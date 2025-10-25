Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

LUCCAS CLARO SAKATLANDI

Eyüpspor'da forma giyen Luccas Claro, karşılaşmanın 28. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Trabzonspor tribünlerinin alkışları eşliğinde sedyeyle kenara getirildi.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.