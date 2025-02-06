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Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için yaptığı antrenman ile hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman rejenerasyon çalışmaları ve pas çalışmaları ile sürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanan İskenderunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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