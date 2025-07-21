Trabzonspor, Erzurum'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Erzurum'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da sabah antrenmanı ile devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmada, bazı oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken diğerleri çift kale maç gerçekleştirdi.

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını saat 10.00'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda Zob Ahan Esfahan maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuları ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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