Trabzonspor Ernest Muçi'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin 2025-26 sezonu için satın alma opsiyonlu kiralık transferini KAP'a bildirdi. Beşiktaş ile yapılan anlaşma kapsamında 1 milyon EURO kiralama bedeli ödenecek.

TRABZONSPOR, bu sabah Trabzon'a getirdiği yeni transferi Ernest Muçi'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile yapılan anlaşma kapsamında 2025-26 sezonu için satın alma opsiyonlu kiralık transfer gerçekleştirildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1 milyon EURO + KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8,5 milyon EURO + KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir"

Oyuncunun resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
