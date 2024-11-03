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Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor derbisine saatler kala karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Ilıcalı "Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var" diye konuştu.

Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kazanarak puan farkını 5'e düşürmenin planlarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ANA SUÇLUSU HAKEMDİ"

Geçen sezon oynanan olaylı maça değinen Ilıcalı, "Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir." ifadelerini kullandı.

"MAÇ ZAMANI ORADA OLACAĞIM"

Trabzonspor Başkanı ile dost olduklarının altını çizen Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye şöyle konuştu: "Ertuğrul Doğan ile bol bol konuşuyoruz zaten. Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen."

"HAKEMLERLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Son olarak hakemler hakkında değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyebilirim ki. Konuşmayayım şimdi ayıp olacak, hakemlere ayıp olacak. Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." şeklinde konuştu.

Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kendini boş açıklamalarla rezil etmekten bıkmadın mı Acur? Bak GS sizin evinizde 3-0 yaparken o bahsettiğin hakemler uyduruk ve komik penaltı verdiği için geri çekilip skoru korumak zorunda kaldı yoksa GS 4-0 a 5-0 a gidiyordu. İnsan buna rağmen mağdur edebiyatı yapmaktan biraz utanır beee...

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

trabzondan korkuyoruz takımımızda emin değiliz demiyor da hakem diye agliyor

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Haber YorumlarıVeysel null:

Asıl Trabzonspor un hakemlerden dolayı endişe etmesi gerekir. geçen sezon Trabzonspor-Fenerbahçe maçında FB nin golünden hemen önce Umut Bozok a yapılan net bir faul vardı. Ayrıca ondan önceki pozisyonlarda FB li bir oyuncu Trabzonspor lu oyuncunun yüzüne ayak tabanı vurdu kırmızı görmesi gerekirken kırmızı görmedi. Bunlar hep bilinçliydi hakemin gözü önünde oldu hadi diyelim ki hakem o an kör dü görmedi peki ya VAR da mı görmedi. Bu bilinçli yapılan haksızlıkları kınıyorum. Ayrıca fb nin evindeki maç da tam bir skandal idi. 5-0 lık maçı hakem hilelerle 3-2 ye getirdi, Trabzonspor un tarihi farkını engelledi. Bunların hepsi sırf GS karşısında geri düşmesin diye FB ye göz göre göre yapılan kıyak lar idi.

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Haber YorumlarıAdem Karakuz:

Bir dahaki atamaları bizzat sana sorsunlar çok bilmiş

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

TÜRKİYE'DEKİ HER HAKEMDEN KAYGILIYMIŞ ... VAY BE AĞZI OLAN KONUŞUYOR...O ZAMAN HAKEM OLARAK SENİ ATASINLAR...

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıOsman Çavdarcı:

konuşma ya Survivor sandın ligi oradaki yarışmacılara kızmakla akıl vermekle olmuyor acun konuştukça satıyorsun

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Haber YorumlarıIsa Karli:

çok konuşma gevezelik yapma ali koçun uşağı

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

bırakın verin kupayı bunlara oyun oynamiyorlar hakemlere dert yanıyorlar. Gs maçında penaltıyı hiç konuşmuyor. Beşiktaş gibi olacaklar bu akşam kaygı ondan

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıOrhan P:

Köküne kadar Fenerliyim. Bu adam ne kullanıyor ne içiyor bilmiyorum ama aynısından istiyorum…

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akıllı olun msin yuvarlak iki direk arasında geçti diye kimse birsey kazanmaz birileri parasını buralara yatırıp sırf sizin paranızı çekip sırtınizdan geçinmek için bu yolu kiymetlendirdi akıllı olun ahmaklık yapmayın acun baktı bu iste para var oda,sizin sirtiniza bindi akıllı olun

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
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