Trabzonspor Deplasmanda İki Puan Kaybetti

Trabzonspor Deplasmanda İki Puan Kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonrası basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi. Tekke, özellikle basit top kayıpları yaşadıklarını ve finale daha iyi hazırlanacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 2 puan kaybederek evlerine döndüklerini söyledi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Tekke, Bodrum FK'nin iyi bir savunma takımı olduğunu belirtti.

Rakip takımın savunmasının baskı yapmalarını önlediğini anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"İlk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Yön değiştirirken biraz daha hızlı olmamız lazımdı. Çok fazla pozisyona giremeden rakibimizin bizim top kaybımızla attığı bir gol var. İkinci yarı da rakibin savunmasıyla karşılaştık. Biraz daha etkiliydik diyebilirim. Özellikle oyuna giren oyuncuların katkısı çok fazla oldu. Çok net en az üç pozisyonumuz var. Final öncesi ve final paslarımızın daha iyi olması lazımdı. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltı golünden sonra çok daha kolay bir maç oynamamız gerekirdi. İki puan kaybederek buradan evimize gidiyoruz."

Samsunspor maçına hazırlanacaklarını dile getiren Tekke, "Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını iyi moralle bitirmek istiyoruz. Bu arada da gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Seneye kuracağımız takımla ilgili hata yapmamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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