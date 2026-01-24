Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım
Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
- Trabzonspor, Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'lı paylaşımına Christ Oulai'nin fotoğrafını ekleyerek yanıt verdi.
- Christ Oulai, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.
TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A CEVAP
Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer, paylaşıma 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını ekledi. Trabzonspor'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.