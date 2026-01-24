Haberler

Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

  • Trabzonspor, Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'lı paylaşımına Christ Oulai'nin fotoğrafını ekleyerek yanıt verdi.
  • Christ Oulai, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer, paylaşıma 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını ekledi. Trabzonspor'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

siz ne yaşıyonuz ya uğurcan çakırada böyle yaptınız sonra seve seve verdiniz şimdidemi aynısı olacak gs nin futbolcu fabrikasımı oldu trabzonspor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Rüyanda bile göremeyeceğin eserler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Rüyanda bile göremezsin
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı