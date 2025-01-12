Sebebi bu pozisyon: Trabzonspor'dan maçın ortasında hakeme olay tepki

Trabzonspor, Trednyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım, devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Trabzonspor'da Cham, karşılaşmanın 31. dakikasında Kluzinski'nin müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Bordo mavili takım,bu pozisyonun ardından penaltı bekledi ancak müsabakanın hakemi Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi. VAR da söz konusu pozisyona müdahale etmedi.

DEVRE ARASINDA TEPKİ GELDİ: AHLAKSIZLIK YAPMAYIN

Bunu üzerine Karadeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" ifadeleriyle karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın kararına tepki gösterdi.

İşte paylaşım ve paylaşıma neden olan pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ANTALYASPOR GOLÜN İPTALİNİ İSTEDİ

Öte yandan Trabzonspor, 21. dakikada Simon Banza ile golü bulup devreye 1-0 önde girdi. Bordo-mavililerin penaltı pozisyonunun yanı sıra bu gol de tartışmalara neden oldu. Antalyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, bu gol öncesinde faul olduğu itirazında bulunarak hakemden golü iptal etmesini istedi.

Antalyaspor cephesi, Trabzonspor'un golle sonuçlanan atağında Edin Visca'nın sağ kanattan topu taşıdığı sırada Simon Banza'nın rakibini faulle geçtiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazda bulundu. Aydın ise bir süre VAR ile konuştuktan sonra golü verdi.

Antalyaspor'un golden önce faul beklediği pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS