Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Düdüğünü astırın

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

TRABZONSPOR'DAN ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor camiası, sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

''GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR''

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada maçın bir anındaki görüntüye ver verilerek, ''Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'' denildi.