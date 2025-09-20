Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Düdüğünü astırın
Trabzonspor, Gaziantep FK maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda TFF'ye seslenilerek, Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'' denildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.
TRABZONSPOR'DAN ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor camiası, sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.
''GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR''
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada maçın bir anındaki görüntüye ver verilerek, ''Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'' denildi.