Haberler

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Düdüğünü astırın

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Düdüğünü astırın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda TFF'ye seslenilerek, Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'' denildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

TRABZONSPOR'DAN ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor camiası, sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

''GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR''

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada maçın bir anındaki görüntüye ver verilerek, ''Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'' denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Göztepeli Romulo, Bundesliga'da da atmaya devam ediyor

Yine attı! Eski Göztepeli, Bundesliga'da da boş durmuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.