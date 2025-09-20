Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi: Arda Kardeşler Görev Alamamalı
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile berabere kalan Trabzonspor, hakem Arda Kardeşler'in görevine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Kulüp, maç sonrası yaptığı paylaşımda, hakemin kötü niyetli bir tavır sergilediğini iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonunun, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in bir daha görev almasına izin vermemesi gerektiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, maçın ardından yaptığı paylaşımda, karşılaşmada gole giderken oyunun durdurulduğu pozisyonun yer aldığı görüntüyü yayımlayarak, "Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." ifadesine yer verdi.