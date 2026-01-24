Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Oulai göndermesi

Christ Oulai'nin Galatasaray'a transfer iddiaları sürerken, Trabzonspor sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi. Bordo-mavililer, Oulai'nin fotoğrafını paylaşarak, 'Kendinizi bu kadar paralamayın' ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR'da genç oyuncu Christ Oulai'nin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar sürerken, iki kulüp arasında sanal medyada dikkat çeken paylaşım zinciri yaşandı. Bordo mavili kulüp, Oulai'nin fotoğrafını sarı kırmızı kulübü etiketleyip, "Kendinizi bu kadar paralamayın" paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'da Christ Oulai'nin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, iki kulüp arasında sanal medyada dikkat çeken paylaşım trafiği yaşandı. Galatasaray'ın maç önü paylaşımına Trabzonspor'dan alıntıyla yanıt geldi. Galatasaray'ın, bu akşam oynanan Karagümrük maçı öncesinde yaptığı kadro paylaşımında Abdülkerim Bardakcı'nın 42 numaralı formasını öne çıkardı. Sarı-kırmızılı kulübün bu paylaşımı, Trabzonspor formasıyla 42 numarayı giyen Oulai'ye yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray'ın söz konusu paylaşımına karşılık Trabzonspor Kulübü, gönderiyi alıntılayarak resmi sanal medya hesaplarından Oulai'nin fotoğrafıyla paylaşım yaparak karşılık verdi. Bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullanıp, 42 numarayı giyen oyuncusu Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Oulai'nin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentiler son 2 gündür kamuoyunda geniş yer bulurken, Trabzonspor cephesinden gelen bu paylaşım, sürecin kulüp kontrolünde ilerlediğine dair bir mesaj olarak değerlendirildi. Bordo mavili taraftarlar da kulübün paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, söz konusu alıntı kısa sürede sanal medyada geniş etkileşim aldı.

