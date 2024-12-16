Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray'a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısını 2-1 gerde kapatan bordo-mavililer, devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SARI KART NEDİR, NEYE VERİLİR?"

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimine ve kart tercihlerine tepki gösteren Karadeniz ekibi, yapay zekayı kullandığı videolu paylaşımında "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;