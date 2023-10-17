Trabzonspor, Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlandığını açıkladı

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"KAS YARALANMASI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" dedi.