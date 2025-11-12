Haberler

Trabzonspor'dan 6 Futbolcu Milli Takımlara Davet Edildi

Trabzonspor, kasım ayında 6 futbolcusunun milli takımlara davet edildiğini açıkladı. Mustafa Eskihellaç, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Andre Onana, Wagner Pina ve Mohamed Oulai, farklı uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil edecek.

TRABZONSPOR'da 6 futbolcu, kasım ayı kapsamında ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Andre Onana, Wagner Pina ve Mohamed Oulai, farklı kıtalarda ülkelerinin renklerini temsil edecek.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ, EREN ELMALI'NIN YERİNE DAVET EDİLDİ

Trabzonspor'un formda oyuncularından Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Eskihellaç, aday kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine milli takıma çağrıldı. Trabzonspor'un genç futbolcusu Cihan Çanak ise Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na davet edilerek genç millilerde forma giyme heyecanını yeniden yaşayacak.

ZUBKOV, ONANA, PINA VE OULAI ÜLKELERİNDE

Ukrayna Milli Takımı'nda görev alacak Oleksandr Zubkov, Kamerun'un Milli Takımı'na çağrılan Andre Onana, Yeşil Burun Adaları formasıyla Wagner Pina ve Fildişi Sahili'nden ilk kez aday kadroya çağrılan Mohamed Oulai de bu heyecanı yaşayacak.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü de milli takımlara çağrılan oyuncularının yer aldığı bir paylaşım yaparak başarı dileklerinde bulundu.

GÖZLER PINA VE OULAI'DE

Bordo-mavili takımdan milli takımlarına davet edilen Wagner Pina ve Christ Inao Oulai, dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili kulüp, iki futbolcusunun da uluslararası arenada göstereceği performansı yakından takip edecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Wagner Pina ve Christ Oulai'nin, milli takımlarda sergileyecekleri performansın hem bireysel gelişimlerine hem de kulüplerine olumlu yansıması bekleniyor. Özellikle Afrika Uluslar Kupası öncesinde yapılacak maçlarda süre alacak iki futbolcunun, Avrupa kulüplerinin scout ekiplerinin radarına gireceği konuşuluyor.

Trabzonspor yönetimi, genç oyunculara yatırım politikasının meyvelerini toplamaya başladı. Milli takıma davet edilen isimlerin uluslararası görünürlüğünün artmasının, Trabzonspor'un marka değerini ve Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdiği kaydedildi.

Pina ve Oulai'nin performansları, teknik direktör Fatih Tekke ve scout ekibi tarafından milli arada da detaylı biçimde analiz edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
