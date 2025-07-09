Trabzonspor'da Yönetim, Teknik Heyet ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

Trabzonspor'da Yönetim, Teknik Heyet ve Futbolcular Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, takım içi birlik ve beraberliğin vurgulandığı bir akşam yemeğinde buluştu. Yemekte futbolcu Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı.

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim, teknik heyet ve oyuncuların, antrenmanın ardından Trabzon'da bir balık restoranında bir araya geldiği belirtildi.

Yemeğin keyifli bir atmosferde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, takım içi birlik ve beraberliğin ön planda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yemek sırasında futbolcu Denis Draguş'un doğum gününün de kutlandığı ifade edilerek, "6 Temmuz'da yeni yaşına giren Draguş, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti." denildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Zeydan Karalar'la ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.