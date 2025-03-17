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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Simon Banza Parlıyor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Simon Banza Parlıyor
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Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır ve golcü Simon Banza'nın üstün performansları dikkat çekti. Banza, ligde 17 golle gol krallığı yarışında iddialı, Çakır ise %77 kurtarış oranıyla kalesini başarıyla koruyor.

Trabzonspor'da tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır ile golcü futbolcu Simon Banza, gösterdikleri başarılı performansla ön plana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın galibiyetinde kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Simon Banza'nın etkili performansları ön plana çıktı. Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımının kalesini gole kapatırken, Banza ise attığı gollerle hücum hattına büyük katkı sağladı.

Başakşehir karşısında ortaya konan oyun, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin de yüzünü güldürdü.

Banza, Onuachu ve Cornelius'u geride bıraktı

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza, bordo-mavililerin gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Takımın durumu ile Banza'nın performansı örtüşmese de ilk sezonunda ligde 17 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında iddialı konumda yer aldı. Osimhen, krallık yarışında 20 golle ilk sırada yer alırken, Piatek ise 18 gole ikinci sırada bulunuyor. Golcü oyuncu, söz konusu haftalar itibarıyla bordo-mavili takımın son yıllardaki golcüleri Onuachu ve Cornelius'u geride bırakırken, 23 maçta 19 gol atan Sörloth'u ise yakın zamanda geçmeyi hedefliyor.

Uğurcan Çakır yüzde 77 kurtarış oranına ulaştı

Trabzonspor'un kaptanı kaleci Uğurcan Çakır ise kaledeki performansıyla dikkat çekiyor. Kritik kurtarışlarıyla takımını birçok maçta ipten alan başarılı eldiven, şu ana kadar kalesinde 31 gol gördü. Öte yandan Uğurcan, 11 müsabakada da kalesini gole kapatarak yüzde 77 kurtarış oranına ulaştı. Penaltılardaki başarısıyla da dikkat çeken Çakır, bu sezon kalesinde gördüğü 8 penaltı atışının 3'nü kurtardı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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