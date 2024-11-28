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Trabzonspor'da Stefan Savic Bilmecesi Devam Ediyor

Trabzonspor'da Stefan Savic Bilmecesi Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, antrenmanda yer almayan Stefan Savic'in durumu belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki takım, bugünkü antrenmanda taktik çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Stefan Savic bilmecesi yaşanıyor. Dün takımla çalışmasının ardından Alanyaspor maçında oynaması beklenen Karadağlı futbolcunun bugünkü antrenmana yine katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün maç için Alanya'ya hareket edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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