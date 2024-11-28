Trabzonspor'da Stefan Savic Bilmecesi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Stefan Savic bilmecesi yaşanıyor. Dün takımla çalışmasının ardından Alanyaspor maçında oynaması beklenen Karadağlı futbolcunun bugünkü antrenmana yine katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün maç için Alanya'ya hareket edecek. - TRABZON