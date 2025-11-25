Haberler

Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Başakşehir maçında Ebosele'nin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Edin Visca'nın ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edildi. Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca, ameliyat oldu.

  • Trabzonspor oyuncusu Edin Visca, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edildi.
  • Edin Visca, Trabzonspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapattı.
  • Ameliyat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirildi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan yıldız oyuncusu Edin Visca, ameliyat edildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonpor Sağlık Kurulu Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Edin Visca'nın ameliyatına ilişkin açıklamada bulundu.

''FİBULA KEMİĞİNDE KIRIK VE ÇOKLU BAĞ YARALANMASI''

Beşir, "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
