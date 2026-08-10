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Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nu Al Jazira'ya sattı

Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nu Al Jazira'ya sattı
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Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya kesin transferi için anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Transferden bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 350 bin euro gelir elde edilecek; oyuncunun gelecekteki satışından da yüzde 15 pay alınacak.

TRABZONSPOR, Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte 4 milyon 350 bin euroya kadar gelir elde edecek.

Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000 euro garanti bedel ve 600.000 euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000 euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Kulübümüze ödenecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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