Trabzonspor'da Sakatlıklar, Dört Futbolcu Maç Kadrosunda Yer Almayacak

Trabzonspor'da Sakatlıklar, Dört Futbolcu Maç Kadrosunda Yer Almayacak
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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıklarından dolayı Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacaklarını açıkladı. Tedavi süreçleri sağlık ekibi tarafından başlatıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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