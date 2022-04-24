Trabzonspor'da rekor şampiyonluğa 1 puan kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'de başarılı geçirdiği 2021-22 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ligin 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşısında 3-1 galip gelen bordo mavililer sahada, taraftarlar ise kentte yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Adana Demirspor karşısında Peres, Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle şampiyonluk provası yapan bordo mavili takım, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Trabzonsporlu futbolcular, Adana deplasmanı dönüşünde Şakirpaşa Havalimanı'nda galibiyet coşkusunu kolbastı oynayarak kutladı. Oyuncular kutlamalara uçakta devam ederken Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kafileyi taşıyan uçak havalanmadan önce kokpite girerek kalkış anonsu yaptı. Takımına 'Kaptanınız konuşuyor' diye seslenen Çakır, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" anonsu yaptı.