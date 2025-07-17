Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
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Paul Onuachu, Trabzonspor'un Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası mücadeleye devam edemedi. Yıldız oyuncu, sahadan sekerek ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.

PAUL ONUACHU SAKATLANDI

Karşılaşmaya Paul Onuachu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı yıldız, sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine darbe alan Onuachu'ya sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi uygulandı.

SEKEREK OYUNDAN ALINDI

Büyük acı hisseden Onuachu, oyuna devam edemeyerek ayağında buzla kenara alındı. Nijeryalı yıldız, sekerek kenara gelirken, 38. dakikada yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

İşte Onuachu'ya yapılan tedaviden bir görüntü;

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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