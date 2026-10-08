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Trabzonspor'da Onuachu, Samsunspor'a karşı 4 maçta 4 golle seriyi sürdürmek istiyor

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Trabzonspor'da Onuachu, Samsunspor'a karşı 4 maçta 4 golle seriyi sürdürmek istiyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Onuachu, Samsunspor'a karşı 4 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti; teknik direktör Thomas Reis'in Onuachu ile Dju arasındaki tercihi merakla bekleniyor.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor karşısında yine takımının en önemli hücum silahlarından biri olacak. Karadeniz ekibine karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında 4 gol kaydeden Onuachu, gol serisini sürdürmek isterken, teknik direktör Thomas Reis'in Nijeryalı oyuncu ile Dju arasında yapacağı tercih merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler forvet tercihine çevrildi. Bordo-mavili takımın golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor'a karşı ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

İlk maçında golünü attı

Onuachu, Samsunspor'a karşı ilk maçını 11 Ocak 2024 tarihinde oynadı. Trabzonspor'un sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmada 90 dakika görev yapan Nijeryalı golcü, takımının galibiyetine golüyle katkı sağladı.

4 Mayıs 2024'te Samsunspor deplasmanında oynanan ve ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı mücadelede ise 70 dakika sahada kalan Onuachu, gol sevinci yaşayamadı. Bu karşılaşma, oyuncunun Samsunspor'a karşı forma giyip gol atamadığı tek maç oldu.

31 Ağustos 2025'te Trabzonspor'un sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede bir kez daha fileleri havalandıran Onuachu, 7 Şubat 2026'da ise deplasmanda oynanan karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bordo-mavililerin 3-0 kazandığı müsabakada attığı gollerle Nijeryalı oyuncunun Samsunspor'a karşı toplam gol sayısı 4'e yükseldi.

Reis'in forvet tercihi merak ediliyor

Samsunspor karşısında etkili bir performans sergileyen Onuachu'nun bu istatistiği, Karadeniz derbisi öncesinde teknik direktör Thomas Reis'in forvet tercihinin de gündeme gelmesine neden oldu. Galatasaray karşılaşmasına yedek başlayan Onuachu'nun Samsunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, Reis'in Nijeryalı golcü ile Dju arasında yapacağı tercih karşılaşma öncesinin öne çıkan başlıklarından biri olacak.

Gol geleneğini sürdürmek istiyor

Samsunspor'a karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Onuachu, bir kez daha Karadeniz derbisinde gol arayacak. Nijeryalı oyuncunun ilk 11'de başlamaması halinde ise karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olarak Samsunspor karşısındaki gol geleneğini sürdürmeye çalışması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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