Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi başlıyor! İmza an meselesi

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli hocanın gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. 6 kişilik ekibiyle gelecek Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edecek.

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılıklarının ardından hoca arayışını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililer, Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.

BJELİCA, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli çalıştırıcının bu gece saat 23.40'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

SİVAS MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

6 kişiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan Hırvat hoca, bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirecek. Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadelede tribünde olacak.

DINAMO ZAGREB İLE TARİH YAZDI

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.