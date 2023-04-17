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Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi başlıyor! İmza an meselesi

Spor Haberleri

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli hocanın gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. 6 kişilik ekibiyle gelecek Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edecek.

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılıklarının ardından hoca arayışını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililer, Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli çalıştırıcının bu gece saat 23.40'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

6 kişiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan Hırvat hoca, bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirecek. Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadelede tribünde olacak.

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi başlıyor! İmza an meselesi

Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi başlıyor! İmza an meselesi

Haberler.com - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Spor Haberler

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