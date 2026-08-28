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Trabzonspor Tekke'nin istifasını kabul etmedi

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Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke’nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi.

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi. Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin görevine devam edeceğini ve Amed Sportif Faaliyetler maçında takımın başında olacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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